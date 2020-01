Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, lo Zenit San Pietroburgo si è fatto avanti per chiedere al Torino Simone Zaza. In caso di uscita su e di Iago Falque - che piace a Maiorca, Celta Vigo e Genoa- i granata sono pronti ad acquistare un'altra punta: Gianluca Scamacca del Sassuolo (ora in prestito all'Ascoli), Alberto Cerri del Cagliari e Andrea Pinamonti del Genoa (ma al momento di proprietà dell'Inter) sono i nomi più caldi.