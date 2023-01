Fra i giocatori che più di tutti si stanno mettendo in mostra nel campionato di serie B c'è Adrian Bernabè, centrocampista spagnolo classe 2001 di proprietà del Parma che ha brillato anche nel match di Coppa Italia giocato a San Siro contro l'Inter.



Il Torino per il momento ha solamente svolto dei sondaggi per il giocatore e non ha ancora avviato una trattativa vera e propria, Bernabè è comunque un giocatore che piace molto al direttore tecnico Davide Vagnati.