La trattativa tra il Torino e Gabriel è conclusa e le parti hanno trovato un accordo ma le firme sul contratto non ci sono ancora, questo perché in casa Torino si stanno facendo delle riflessioni: non a caso nelle ultime ore, come riferisce Sky Sport, sono stati fatti alcuni sondaggi per Bartolomiej Dragowski.



Il portiere polacco è in uscita dalla Fiorentina e la società viola potrebbe cederlo al Torino in uno scambio con Vanja Milinkovic-Savic.