Nei prossimi giorni potrebbe attivarsi un effetto domino che coinvolgerebbe alcuni portieri di Serie A. La Lazio ha trovato il nuovo titolare con Maximiano, ma è in cerca di un vice e insiste per Provedel. Se il classe '94 dovesse andare in biancoceleste, il primo nome nella lista dello Spezia è quello di Wladimiro Falcone della Sampdoria, sul quale però c'è anche il Lecce. La novità è l'inserimento di un terzo club per Falcone: negli ultimi giorni va registrato un sondaggio del Torino, dal quale è in uscita Milinkovic Savic.



I PIANI DEL TORO - L'idea del club granata era quella di promuovere titolare Berisha con l'ex Lecce Gabriel come vice: l'accordo con il brasiliano è saltato all'ultimo, il giocatore ha firmato con il Coritiba e il Toro ha cambiato i piani. Ora il ds Vagnati cerca un primo portiere e ha sondato il terreno per Falcone.