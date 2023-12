Brandon Soppy è uno dei tanti ex di Torino-Atalanta: il terzino è arrivato in estate in prestito alla società granata da quella nerazzurra ma a fine stagione potrebbe fare rientro alla base. Il Torino ha sì un diritto di riscatto per il cartellino del giocatore ma la società granata al momento non sembra intenzionato a esercitarlo.



Soppy fino a questo momento ha trovato poco spazio (anche a causa di un infortunio muscolare) e pure lunedì sera dovrebbe partire dalla panchina.