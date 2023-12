Brandon Soppy può già salutare nel mercato invernale. Una presenza da titolare e solamente quattro in campionato, il giocatore, di proprietà dell’Atalanta, al Torino non è ancora riuscito a lasciare il segno. Il suo riscatto è fissato intorno ai 7 milioni di euro, una cifra che, allo stato attuale dei fatti, non verrà mai sborsata dai granata.