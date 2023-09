Brandon Soppy, nel giorno della sua conferenza di presentazione come nuovo giocatore del Torino, ha parlato - tra i vari argomenti - di Juric e Gasperini evidenziandone tratti in comune e differenze.



Come può aiutarla Juric?

"Può aiutarmi in tante cose, a diventare un giocatore migliore. A Udine e a Bergamo ho giocato poco ma ho imparato tanto, adesso mi sento più pronto"



Quali sono le differenze tra Juric e Gasperini?

"Ci sono molte similitudini negli allenamenti e nell'intensità. Juric parla di più con i giocatori, è importante".