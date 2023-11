Brandon Soppy è uno dei giocatori arrivati in estate al Torino. Il terzino è stato acquistato dall'Atalanta con l formula del prestito con diritto di riscatto ma, al momento, sembra difficile che a fine stagione la società granata possa decidere di acquistare a titolo definitivo il terzino.



Soppy finora ha giocato poco ed è stato limitato da alcuni problemi fisici che non gli hanno permesso di avere quella continuità in campo che sperava.