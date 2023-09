Il neoacquisto del Torino, Brandon Soppy si è presentato in conferenza stampa: “Mi aspetto di giocare di più rispetto all’anno scorso e magari servire anche più assist rispetto all’anno scorso. Quando ho ricevuto la chiamata del Toro non ci ho pensato molto, ovviamente ho dovuto valutare le opzioni ma ho capito che venire qua era la scelta giusta”.



Sulla concorrenza nel suo ruolo. “Ormai in tutti i club ci sono tanti giocatori nello stesso ruolo e anche qua la competizione è tanta, io sono qui per giocare”.



Su Juric: “Credo che il mister possa aiutarmi a migliorare, nelle mie prime esperienze a Udine e a Bergamo anche se non ho giocato molto ho imparato tanto”.



Sulle differenze tra Juric e Gasperini: “E’ vero che sono simili nell’intensità degli allenamenti ma Juric è un allenatore che parla molto di più con noi giocatori e questo è importante”.



Sulle ultime stagioni: “Quando ero a Udine ero molto giovane e non ero pronto a cambiare paese e cultura. Ero sempre stato in Francia fino a quel momento, ora mi sento molto più pronto”.



Su se stesso: “Fare tanti assist e gol per me è importante ma a me rendere felice aiutare la squadra a vincere. Mi piace molto lavorare, sono molto concentrato sul calcio. Nel tempo libero mi piace guardare le serie TV e giocare ai videogame. I miei modelli? Walker del Manchester City e James del Chelsea”.