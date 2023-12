L'avventura al Torino di Brandon Soppy potrebbe già essere arrivata al termine. Il terzino, infatti, in questa prima parte di stagione non ha convinto Ivan Juric e ha finora giocato poco, motivo per cui la società granata a gennaio potrebbe intervenire sul mercato per acquistare un nuovo terzino sinistro, mentre Soppy potrebbe fare ritorno all'Atalanta, club titolare del suo cartellino.



Lo stesso calciatore non è soddisfatto di come sta andando la sua esperienza in granata e sarebbe lieto di cambiare aria per poter giocare con maggiore continuità.