Roberto Soriano sta per diventare un nuovo centrocampista del Bologna: il centrocampista ha infatti trovato l'accordo con la società felsinea per il suo passaggio in rossoblù.



L'avventura di Soriano al Torino è quindi durata solamente pochi mesi: ad agosto era arrivato in granata in prestito dal Villarreal ma alla corte di Walter Mazzarri non è mai riuscito a convincere e finora ha anche giocato poco. Dopo il derby con la Juventus è avvenuta la rottura con i tifosi per i like ai post Instagram di Dybala e Cristiano Ronaldo in cui i due bianconeri festeggiavano per la vittoria proprio sul Torino.