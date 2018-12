Roberto Soriano, centrocampista del Torino, è intervenuto al termine del primo tempo nel match contro il Sudtirol. Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Sport: "Sono contento per il gol, lo aspettavo da tanto tempo. Non dobbiamo mollare, non bisogna abbassare la tensione. Contro squadre di categoria diversa è sempre difficile se non c'è l'atteggiamento giusto. Bisogna chiudere il match altrimenti si fa dura"