Dopo le ultime due brutte prestazioni contro il Parma e contro il Cagliari, Roberto Soriano domenica pomeriggio in Torino-Genoa tornerà a sedersi in panchina. Walter Mazzarri, che quest'oggi è tornato a guidare la seduta di allenamento dei suoi giocatori, a centrocampo preferirà ad affidarsi ai muscoli di Tomas Rincon che rientrerà dalla squalifica.



In Torino-Genoa a centrocampo saranno invece confermati Daniele Baselli e Soualiho Meité.