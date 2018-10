Roberto Soriano, insieme a Fabio Quagliarella, sarà uno dei grandi ex di Sampdoria-Torino, partita in programma domenica alle ore 15 allo stadio Luigi Ferraris. Il centrocampista ha indossato per cinque stagioni la maglia blucerchiata (senza considerare la stagione in Primavera) offrendo una serie di grandi prestazioni che lo hanno portato anche a conquistare la maglia azzurra della Nazionale.



Domenica sarà invece un avversario della Sampdoria, ma nel suo ex stadio rischia di restare solamente in panchina. Al momento, infatti, Soriano non è ancora riuscito a imporsi nella squadra di Walter Mazzarri.