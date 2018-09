Man mano che la partita del Torino contro il Napoli si avvicina, più sembra difficile che Roberto Soriano possa essere uno degli undici calciatori schierati nella formazione titolare da Walter Mazzarri.



Il numero 6 granata da giorni svolge un allenamento differenziato rispetto a quello dei suoi compagni di squadra, per questo motivo il tecnico granata non vuole rischiarlo e nel suo 3-5-2 è orientato a schierare in mezzo al campo Daniele Baselli, Tomas Rincon (in panchina contro l'Udinese) e l'ormai insostituibile Soualiho Meité, vera sorpresa di questo inizio di campionato.