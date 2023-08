Ultima settimana di mercato, con tante società che sono ancora alla ricerca dei rinforzi giusti con cui completare le squadre per una stagione appena iniziata. Tra quelle che devono ancora raggiungere più obiettivi c'è il Torino, alla ricerca di giocatori per tutte le zone di campo da regalare a Ivan Juric. Passi in avanti importanti sono stati fatti nelle ultime ore per Isak Hien, difensore del Verona su cui c'è anche il forte interesse dell'Atalanta e, sullo sfondo, quello della Fiorentina.



INCONTRO TORO - I granata, infatti, hanno avuto un incontro per il difensore classe '99, per capire se sia possibile chiudere la trattativa entro venerdì prossimo. Superiore ai 10 milioni di euro la richiesta dell'Hellas, una cifra che ha fin qui frenato l'interesse delle società che si erano fatte avanti per Hien. Il Toro riflette e valuta, con la possibilità concreta di sistemare la difesa col talento dello svedese.