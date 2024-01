Torino, sospiro di sollievo per Buongiorno: non si deve operare

Arrivano ottime notizie dall'infermeria del Torino: Alessandro Buongiorno non dovrà operarsi alla spalla. Il difensore questa sera è stato visitato da uno specialista, dopo che nella partita contro il Cagliari aveva subito la lussazione della spalla. E, proprio dopo il consulto, si è deciso di adottare la terapia conservativa: questo significa che non bisognerà attendere troppo tempo prima di rivederlo in campo.



Buongiorno potrà essere nuovamente a disposizione di Ivan Juric fra circa un mese, in caso di operazione i tempi si sarebbero invece dilatati e il centrale sarebbe stato costretto ad almeno tre mesi di stop (il suo campionato sarebbe quindi quasi finito).



Buongiorno per il Torino è un giocatore molto importante, un leader sia in campo che fuori: fino a questo momento è stato autore di un campionato superlativo, tanto da guadagnarsi anche la convocazione in nazionale da parte del ct Luciano Spalletti. Per Ivan Juric sarà molto importante il fatto di poterlo riavere fra circa un mese, considerato che il Torino è impegnato nella corsa alla qualificazione a una coppa europea.



Questo il comunicato del Torino: "Alla luce del quadro strumentale e della visita clinica a cui è stato sottoposto Alessandro Buongiorno, è stata data indicazione di proseguire la terapia conservativa che il difensore porterà avanti nelle prossime settimane".