Distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro, questo è l’esito degli esami ai quali si è sottoposto Vanja Milinkovic-Savic. L’estremo difensore del Torino, nella giornata di lunedì, aveva accusato un fastidio che lo aveva costretto a fermarsi. Ancora non sono stati quantificati i tempi di recupero ma Juric può tirare un sospiro di sollievo visto che il portiere del club granata punta a rientrare per la prima gara di Coppa Italia. Il responso degli esami ha dato dunque fiducia in casa Torino. Infatti Milinkovic-Savic partirà subito con le terapie a Pinzolo senza fare rientro in città per accelerare i tempi di recupero e tornare a disposizione di Juric per l’inizio della nuova stagione.