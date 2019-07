L'asse Torino-Ferrara nelle ultime settimane è diventata molto caldo, questo a causa di una doppia trattativa tra la società granata e quella biancoazzurra. I primi vorrebbero il terzino sinistro Mohamed Fares, i secondi il difensore centrale Kevin Bonifazi.



Il direttore sportivo del Torino Massimo Bava è al lavoro per portare a termine uno scambio tra i due giocatori ma al momento con il collega della Spal, Davide Vagnati, non c'è un accordo sulla valutazione dei due giocatori e, per questo motivo, lo scambio non è ancora andato in porto.