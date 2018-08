Tra i giocatori che potrebbero scendere in campo domenica sera in Torino-Spal c'è anche Manuel Lazzari. L'esterno destro, dopo l'ottima stagione disputata, la prima in serie A della sua carriera, è stato confermato della società ferrarese nonostante fosse finito nel mirino di numerose società.



Tra i club che più di tutti hanno cercato Lazzari c'è anche il Torino: il ds granata Gianluca Petrachi già lo scorso gennaio aveva provato a imbastire una trattativa per l'esterno destro, ci ha riprovato poi nel corso dell'ultima sessione di mercato ma i suoi tentativi di acquistare il giocatore non hanno avuto successo.