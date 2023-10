Alessandro Buongiorno potrebbe farcela a recuperare per la partita contro l'Inter. Il difensore del Torino, che era stato costretto a saltare le ultime due partite per via di un problema muscolare, è in fase di recupero e potrebbe essere a completa disposizione di Ivan Juric per la gara contro i nerazzurri.



I prossimi allenamenti saranno decisivi per capire se davvero il Torino potrà contare sul suo vicecapitano per la gara contro l'Inter o se per rivedere Buongiorno in campo bisognerà attendere la successiva partita.