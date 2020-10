In estate, per settimane Torino e Sporting Lisbona hanno parlato del possibile trasferimento in Portogallo di Lyanco: la trattativa, nonostante i frequenti viaggi dell'agente tra una nazione e l'altra per cercare di giungere a un accordo, non è però andata a buone fine e il brasiliano è rimasto alla corte di Marco Giampaolo.



I contatti tra i due club non si sono però del tutto interrotti. Anzi, sono destinati a proseguire a gennaio quando si cercherà di giungere a un accordo, considerando che il giocatore non rientra più nei piani della società granata.