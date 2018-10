Walter Mazzarri, domenica prossima al Ferraris, non potrà guidare il suo Torino dalla panchina nella partita contro la Sampdoria. Il Giudice sportivo ha infatti sanzionato con un turno di squalifica l'allenatore granata che era stato allontanato dal campo per proteste nella partita contro la Fiorentina.



È così che a guidare la formazione granata contro la Sampdoria sarà Nicolò Frustalupi, il vice di Walter Mazzarri. Frustalupi aveva sostituito Mazzarri in panchina anche nello scorso campionato, in occasione della partita vinta per 2-0 in casa contro l'Udinese.