Sta per sfumare il primo grande obiettivo di mercato del Torino in questa sessione di mercato: Manor Solomon. ll trequartista israeliano è infatti sempre più vicino al Fulham.



La società inglese ha superato il Torino nella corsa al trequartista di proprietà dello Shakhtar Donetsk e nei prossimi giorni potrebbe chiudere la trattativa per l'acquisto a titolo definitivo del giocatore. Il dt Davide Vagnati cercherà ora di capire se ci sono i margini per rientrare in corsa per il giocatore.