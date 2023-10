Contro il Frosinone, giovedì sera, nel Torino è prevista una staffetta in attacco tra Duvan Zapata e Pietro Pellegri. Il colombiano, infatti, è da poco rientrato da uno stop dovuto a un fastidio muscolare e non è ancora al 100%, per questo motivo non giocherà tutti i 90 minuti.



E' probabile che Zapata venga schierato nella formazione titolare, con Pellegri però che dovrebbe entrare nel corso del secondo tempo.