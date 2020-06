Riparte il campionato di serie A e ariprendono anche le contestazioni dei tifosi contro il presidente. "" è lo striscione posto questa mattina di fronte allo stadio Olimpico Grande Torino, che questa sera sarà teatro della partita tra i granata e il. Il riferimento alla notizia che per tutti i dipendenti della società granata, esclusi i calciatori, sia stata chiesta la cassa integrazione in deroga è evidente.E' da mesi, ormai, che per le strade del capoluogo piemontese (ma non solo) vengono appesi striscioni in cui Cairo viene invitato a mettere in vendita e lasciare il Torino: l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione al Coronavirus aveva momentaneamente fermato la protesta dei tifosi. Che ora, con il ritorno del campionato, è ripresa.