Il Torino è sempre interessato al difensore del Genoa, Biraschi. Secondo Tuttosport, la sua valutazione sul mercato è scesa da 8 a 6 milioni di euro. Sullo sfondo resiste la candidatura di Marchizza, in prestito allo Spezia ma di proprietà del Sassuolo. Ancora più giovane (classe 2002) è l'argentino Bruno Amione del Belgrano. Confermati i due brasiliani Lyanco e Bremer, in uscita dai granata c'è Djidji, in bilico Izzo (l'Inter propone in cambio Gagliardini) e Nkoulou, richiesto dal Napoli.