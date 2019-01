Tra gli obiettivi di mercato del Torino per questa sessione di mercato ci sono anche due calciatori dell'Inter: Antonio Candreva e Roberto Gagliardini. Il primo non è considerato una priorità mentre il secondo potrebbe essere una vera e propria occasione, specialmente se dovesse arrivare con la formula del prestito.



Le trattative per i due centrocampisti nerazzurri sono ancora alla loro fase embrionale, il direttore sportivo granata, Gianluca Petrachi, spera però che la partita proprio tra Torino e Inter di domani pomeriggio e, in particolare, l'incontro con i colleghi dell'Inter possa essere l'occasione per accelerare i discorsi per i due giocatori.