Dopo l'ottimo campionato disputato, molti giocatori della Spal sono ora ambiti da diverse società. Tra coloro che hanno maggiore mercato ci sono il terzino sinistro Mohamed Fares e il centravanti Andrea Petagna: entrambi sono nel mirino del Torino.



Per il presidente granata Urbano Cairo e il per il direttore sportivo Massimo Bava, però, non sarà semplice riuscire a portare alla corte di Walter Mazzarri i due calciatori. Il direttore sportivo della società ferrarese, Davide Vagnati, ha infatti fatto capire ai dirigenti del Torino di non voler al momento trattare la cessione né di Fares, né di Petagna. I granata continuano a sperare ma del doppio affare se ne riparlerà più avanti.