Il Torino è pronto a tornare sul mercato per rinforzare la difesa. In alternativa ad Andersen del Lione c'è Ferrari del Sassuolo (Adjapong richiesto dal Lecce), che lo valuta oltre 10 milioni: i granata offrono in cambio giocatori in esubero come Zaza ed Edera. Quest'ultimo, sempre secondo Tuttosport, era stato proposto alla Sampdoria per Murru: stesso discorso per Ansaldi.