Torino al lavoro per rinforzare la squadra a disposizione di Mazzarri e se gli obiettivi in difesa e attacco sono i noti Mario Rui e Patrick Cutrone, a centrocampo si registra un ritorno di fiamma: come riferito da Tuttosport, i granata si sono rimessi sulle tracce di Roberto Gagliardini. Piace a Mazzarri e, nonostante Conte voglia valutarlo nei primi giorni di ritiro, l'Inter ha aperto alla cessione per una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro. O una contropartita: i nerazzurri hanno chiesto Armando Izzo in cambio di Gagliardini, incassando un no secco dal Toro.