Il Benevento ha trovato l'intesa col Torino per il prestito di Iago Falque, che era rientrato dal Genoa. In uscita il difensore francese Jean-Claude Billong ha firmato un contratto biennale con l'Hatayspor in Turchia. Secondo Tuttosport, ora il Torino può dare l'assalto al trequartista brasiliano del Cagliari, Joao Pedro.