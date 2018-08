Il Torino cerca un laterale sinistro sul mercato. Il ds Petrachi sta battendo due piste alternative sul mercato inglese: Ola Aina del Chelsea e Kieran Gibbs del West Bromwich Albion. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, ciò non toglie che potrebbe arrivare pure un altro difensore come il brasiliano Juan Jesus della Roma.



A centrocampo in arrivo Krunic dall'Empoli per 5,5 milioni più Acquah. L'Empoli prova a riportare Bjarnason in Italia: oggi ci sarà un contatto con l'Aston Villa per il centrocampista islandese ex Pescara e Sampdoria.



In uscita dai granata anche Obi, conteso da Parma e Chievo col Celta Vigo sullo sfondo.

Intanto il presidente Cairo ha rifiutato un'offerta del Besiktas per Ljajic in prestito con diritto di riscatto.



Aumenta la fila per Niang, richiesto da Nizza, Bordeaux, Betis, Sampdoria, Rennes e Genoa. In caso di partenza occhio a Zaza, Balotelli e Pereyra.