Tra i giocatori che il Torino sta seguendo in vista della prossima stagione c'è anche Riccardo Marchizza, difensore di proprietà del Sassuolo ma che in questa stagione è in prestito allo Spezia, in serie B.



Il centrale, che fa parte anche della Nazionale Under 21, è seguito con molto interesse dal direttore sportivo granata Massimo Bava, che vorrebbe ringiovanire la rosa, ma la trattativa con il Sassuolo partirà solamente nel caso in cui dovesse riuscire a cedere alcuni dei difensori centrali attualmente in rosa.