Tra i vari giocatori che il Torino sta seguendo in vista della prossima stagione c'è anche Vasile Mogos, terzino destro di proprietà della Cremonese che, grazie alle ottime prestazioni degli ultimi mesi, ha anche conquistato la nazionale rumena.



Il direttore sportivo granata Massimo Bava non ha messo nel mirino Mogos solamente nelle ultime settimane, il dirigente aveva infatti provato a portarlo sotto la Mole già lo scorso gennaio. La trattativa però non arrivata alla conclusione. Ora il Torino farà un nuovo tentativo in vista dell'estate.