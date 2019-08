In queste ultime ore in casa Torino sta tenendo banco il caso Nicolas Nkoulou: il difensore, nella partita di ieri contro il Sassuolo, non era neanche in panchina dopo essersi auto escluso dal gruppo perché non convinto di restare in granata, come hanno spiegato a fine partita il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Massimo Bava.



Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, tra le squadra interessate ad acquistare Nkoulou, che nelle prossime ore potrebbero formulare un'offerta per il difensore, c'è anche il Milan.