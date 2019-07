Gerson congela la Dinamo Mosca: vuole tornare in Brasile. Intanto la Roma va all'assalto di Mancini dell'Atalanta dopo aver incassato un altro no per Izzo dal Torino. Che, secondo la Gazzetta dello Sport, pensa a Perotti in alternativa a El Shharawy tentato dalla Cina. Sotto osservazione anche Caprari e Verdi (pure nel mirino dell'Atalanta), ai granata piace Mario Rui e c'è Karnezis come vice Sirigu in alternativa a Gori (Pisa).