Sul mercato italiano il Torino segue Andrea Pinamonti (attaccante del Genoa sul quale l'Inter ha una prelazione) e Alberto Cerri, nel gennaio scorso passato alla Spal in prestito dal Cagliari. Fisicità simile ha pure Andrea Petagna, già acquistato dal Napoli, per la prossima stagione, ed elemento che quindi i partenopei potrebbero nel caso inserire quale contropartita se dovessero aprire una trattativa per un giocatore granata. Sempre secondo Tuttosport, agli azzurri (da dove ha più di un piede in partenza Koulibaly) piace ad esempio Nkoulou.