Il dt del Torino Davide Vagnati aveva pensato anche ad Andrea Ranocchia come rinforzo per la difesa di Ivan Juric, considerato che Nicolas Nkoulou non ha rinnovato il contratto (e lascerà quindi la squadra granata a parametro zero) e Lyanco è sul mercato.



A bloccare la trattativa con Ranocchia è stato però lo stesso allenatore croato, che preferirebbe giocatori diversi come rinforzi per la sua retroguardia. Difficilmente il centrale passerà quindi dall'Inter al Torino.