Il Torino cerca un rinforzo sul mercato a centrocampo. Domani è in agenda un incontro con l'Empoli (che chiude col portiere Fulignati svincolato dal Cesena) per Krunic, trattato anche da Genoa e Atalanta. I granata sono in pole position grazia a un'offerta di 5 milioni più il cartellino di Acquah, valutato sui 2 milioni.



Sempre secondo Tuttosport, il Toro segue con interesse il terzino sinistro del Montpellier, Roussillon: la pista alternativa porta a Martella del Crotone.

Intanto il presidente Cairo è al lavoro per blindare Iago Falqué con un nuovo contratto fino al 2022, mentre Boyé è volato in Grecia all'AEK Atene: prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni.