Tra i giocatori seguiti dal Torino in vista della prossima stagione c'è anche l'esterno della Spal Gabriel Strefezza. Il giocatore è stato portato a Ferrara da Davide Vagnati, che nelle prossime ora diventerà ufficialmente il nuovo direttore sportivo del club granata.



Ora Vagnati vorrebbe portare il calciatore al Torino, come ha confermato anche l'agente dello stesso giocatore, Leonardo Cornacini, ai microfoni di Tuttomercatoweb. "​Il Toro non è l’unica squadra interessata, in questo periodo ho avuto contatti con diversi club, Vagnati conosce bene il ragazzo ma è prematuro parlarne".