Il Torino ci prova per Matias Vecino. Come scrive Tuttosport, i granata sono interessati all'uruguaiano in prestito con diritto di riscatto, ma l'Inter è pronto a cederlo solo a titolo definitivo. Marotta valuta l'ex Fiorentina intorno ai 20 milioni di euro, stessa valutazione che il Toro fa per Armando Izzo: non è da escludere uno scambio tra i due club.