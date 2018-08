Si sblocca il mercato del Torino. A centrocampo Obi al Chievo fa posto a Krunic, in arrivo dall'Empoli in cambio di Acquah più soldi. Intanto il Valencia prende Batshuayi dal Chelsea liberando Zaza, che il Torino sogna di riportare in Italia per farlo giocare in coppia con Belotti. Quest'ultimo è nel mirino del Napoli, che ci proverà: ancora nessuna offerta ufficiale, ma un pourparler sulla base di 30 milioni più Inglese, valutato 20 milioni. Tentativo rispedito al mittente, il Toro non vuole privarsi del suo bomber e comunque prenderebbe in considerazione solo pagamenti cash.



In uscita arrivano richieste per Niang (Bordeaux più che Marsiglia e Nizza), Ljajic e Iago Falque. In arrivo dal Chelsea il 21enne terzino destro Ola Aina: la formula è il prestito gratuito con diritto di riscatto a 5 milioni. Sempre secondo La Stampa, i granata hanno bloccato Bonifazi: rifiutati 10 milioni dal Sassuolo e, per ora, anche il prestito alla Spal. Decide Juan Jesus, il sogno dell’ultima ora per la trincea.