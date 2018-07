Alla vigilia dell'amichevole di oggi con il Torino, il Nizza di Patrick Vieira ha aperto ufficialmente alla cessione di Mario Balotelli. Lo ha dichiarato ieri il direttore generale del club, Julien Fournier, al termine di una riunione in cui l’attaccante italiano (neppure inserito fra i 19 convocati di oggi e vicino al trasferimento al Marsiglia) è stato messo ufficialmente sul mercato.



Scontato, poi, che oggi ad Alessandria lo stesso Fournier possa parlare con il Torino di M’Baye Niang (per il quale anche il Betis Siviglia ha confermato ieri il suo interesse), candidato numero uno per la sostituzione di Supermario, in occasione della partita in programma al 'Moccagatta'. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente granata Urbano Cairo e il d.s. granata Gianluca Petrachi rimangono comunque alla finestra: Mazzarri in attacco non ha infatti problemi di organico e semmai eventuali nuovi innesti avverranno nel reparto arretrato (Juan Jesus dalla Roma?).



Tuttosport scrive invece che prende corpo la candidatura di Zaza (Valencia). Intanto l'Empoli è pronto ad accogliere Acquah e si discute di Krunic al Toro. Vicinissimo ai toscani Capezzi e Silvestre dalla Sampdoria, un passo pure Luperto dal Napoli.