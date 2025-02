Torino, svolta stadio. Tuttosport: ora Cairo può comprare l'Olimpico e poi... vendere a "qualcuno più bravo e ricco"

Redazione Calciomercato

: è stato lo stesso Urbano, presidente del, a designare in autunno l'identikit, per quanto fumoso, del futuro nuovo proprietario granata. E attirare questo tipo di profilo è una missione che può essere facilitata dalle vicende sulloIl sindaco di Torino, Stefano, ha annunciato di aver "rivolto nelle scorse settimane" pendente sullo stadio Olimpico Grande Torino dal 2005. Quelle ipoteche avevano un validità "ventennale, ora in scadenza nel corso del 2025":. Una volta che le ipoteche saranno estinte, scrive Tuttosport, per le leggi del mercato lo stadio diventerebbe, con ottime prospettive anche per la realizzazione di una vera e propria cittadella attorno all'impianto.

Varare una nuova concessione in affitto di lungo periodo;

Alienazione del diritto di superficie (vendita dello stadio per 99 anni);

Proposta di partenariato pubblico-privato (di durata almeno trentennale).

Il quotidiano traccia ora alcune possibili strade per il futuro dello stadio, tutte attraversoGli uffici competenti sono pronti ad accogliere già adesso eventuali manifestazioni d’interesse per lo stadio (del Torino o di altri soggetti), in vista della promulgazione di una gara pubblica, post ipoteche cancellate.

Verosimilmente, nei prossimi mesiIl direttore operativo granata, Alberto Barile, ha dichiarato: "Prendiamo atto di quanto sta facendo l’amministrazione comunale, con la quale c’è un rapporto positivo. Stiamo a vedere quali saranno gli sviluppi della situazione".Cosa ne consegue, alla fine della fiera? Checome, per fare un esempio di un nome accostato nel recente passato, Red Bull. Certo, nulla vieta a Cairo di tenersi la società per altri 20 anni: dipende da lui.