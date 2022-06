Dopo cinque anni Cristian Ansaldi ha lasciato il Torino. Al terzino argentino non è stato rinnovato il contratto e, su Instagram, ha oggi voluto salutare quelli che sono ormai i suoi ex tifosi.



Ma sempre sui social sono arrivati anche tanti messaggi d'affetto da parte dei sostenitori granata per il difensore che in questi anni sotto la Mole ha saputo conquistare il popolo granata.