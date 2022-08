Brutte notizie per il Torino di Ivan Juric, che rischia di perdere per diverse settimane Alexey Miranchuk, proprio l'ultimo giocatore arrivato dal mercato e subito decisivo all'esordio in campionato contro il Monza. Il trequartista russo, prelevato dall'Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto, ha accusato un serio infortunio muscolare i cui tempi di recupero non sono ancora noti.



Questa la nota ufficiale del club granata: "Gli accertamenti clinici e strumentali cui è stato sottoposto Alexey Miranchuk hanno evidenziato una lesione tra primo e secondo grado del bicipite femorale della coscia destra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione dell’infortunio".