Il Genoa, proprio nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato, sta facendo un tentativo per riportare in rossoblù Pietro Pellegri. Discorsi avviati con il Torino, che in attacco ha appena accolto Duvan Zapata. La società granata però non sembra disposta a voler aprire una trattativa a pochi minuti dal gong finale.