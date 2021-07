Il Torino pensa a Miha Zajc. Il trequartista, visto in Italia con le malie di Empoli e Genoa, è ora al Fenerbahce, ma fuori dai piani dei turchi. I granata valutano il suo acquisto per la trequarti, mentre per l'attacco, scrive Tuttosport, il preferito è sempre Junior Messias, per il quale ci sono anche Fiorentina e Lazio.