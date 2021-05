Il Torino è aritmeticamente salvo ma il malcontento dei tifosi nei confronti del presidente Urbano Cairo continua a essere presente nell'ambiente granata. E' così che la curva Maratona ha organizzato per domenica una manifestazione per chiedere al patron granata di cedere la società.



“Siamo stanchi di vedere questa società che sminuisce e tradisce i colori del Toro. Stanchi di avere giocatori mercenari, senza rispetto per la nostra maglia. Cairo i giochi sono finiti. Ora basta! Devi andartene tu e chiunque non intenda onorare i nostri valori. Tutti i tifosi del Toro sono invitati domenica 23 maggio 2021 alle ore 17 sul piazzale di fronte alla Maratona per far sentire la nostra voce" recita il volantino dell'evento.